西門子上季的工業獲利下跌4%，為27.5億歐元(約30.2億美元)，表現落後於分析師預期的29.0億歐元。

該工業工程集團維持了截至九月底的本財年財測，但是對於數位工業業務則下調了財測。該部門主要為工廠供應控制器，被西門子視為皇冠上的寶石，現在預計本業營收成長率為13%至15%區間，低於此前財測的17%至20%區間。

執行長Roland Busch說，由於客戶在前幾季預先訂購了產品，以避免短缺，所以需求正減弱。他也在聲明中說，委們已經看到需求正在正常化，特別是在中國以及短周期的業務部門。

西門子表示，第三財季數位工業的訂單暴跌37%，特別是短周期的工廠自動化業務。該季所有地區的訂單都下跌，最明顯的是在中國市場。中國為西門子第三大市場。

不過由於該部門處理了大量訂單，以及受益於較高的產能利用率，還有銷售的產品更加有利可圖，該數位工業部門上季的營收和獲利都出現提高，營收年增8%，為53.0億歐元。

西門子集團上季整體營收年增6%，為188.9億歐元。