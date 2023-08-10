拜登發布行政令，將授權美國財政部長禁止或限制美國投資半導體和微電子、量子IT技術以及某些AI系統等三大產業，並表示這是為了應對中國等國家強化對軍事、情報、監視或網路能力至關重要之敏感技術與產品所造成的威脅。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇發布聲明表示，對於美國決定推進這些限制措施，中方感到非常失望，並將捍衛自身利益，「中方反對美方過度利用國家安全將貿易、科學和科技議題政治化和武器化，刻意為正常的經貿交流與技術合作豎立障礙」。

中國商務部隨後呼籲拜登政府尊重市場原則與公平競爭，而非阻礙全球經濟復甦。

雖然這項最新的禁制令要到明年才會生效，但眼下有一個關乎行動成敗的問題料將成為後續觀察重點：包括G7的其他國家在內，美國的盟國是否願意跟進？

由於投資人擔心白宮會對美國投資設下廣泛的限制，創投公司和美國科技業此前不斷遊說拜登政府縮小投資限制的範圍。美國的盟友也並非力挺到底，歐盟和其他盟國就曾警告，對中國祭出嚴格的限制措施可能損害他們的經濟。

白宮周三表示，拜登總統已經就這項計畫徵詢過盟友的意見，也納入了G7的反饋。

外媒報導，過去一年來，美國政府已經向盟國與合作夥伴說明這項行政命令，並強調必須要取得盟友的協同合作，才能避免美國減少的投資被其他國家補上。但截至目前為止，尚沒有任何一個國家表態跟進。

英國政府發言人表示，美方的這項命令有助於釐清美方對中國的態度，英相蘇納克（Rishi Sunak）政府會仔細考慮。

管理諮詢公司Oliver Wymanomr合夥人Daniel Tannebaum表示，拜登這項行政命令的發布只是這個過程的開始而已，企業將有足夠的時間權衡這些限制措施終將帶來什麼影響。