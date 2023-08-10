AI股今天又現多殺多，技嘉(2376)、廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、緯創(3231)、英業達(2356)都是連番重挫，台股哀鴻遍野。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股收盤跌破季線支撐，由於連續4個交易日大盤均維持在季線之上游走，中期多方力守心態明確，今天季線被跳空跌破，也是大盤從5月17日站穩季線後首度被跌破，中期上揚趨勢被改變，緊接的大盤將面臨7月7日頸線的低點16,593點是否會被跌破，一旦跌破，6月以來長達二個多月的頭部有成型跡象，預期台股在中期季線失守下，頸現若再跌破，整理時間將拉長，操作上需相對保守以對。

國際經濟情勢方面，大陸國家統計局公布7月份消費者物價指數（CPI）年增率為負0.3％，相隔近兩年半再度陷入負增長，讓今年經濟放緩的風險陡然升高，預期大陸已面臨重大通縮壓力，價格普遍下降將拖累本就脆弱的市場信心，一旦通縮預期固化，將陷入需求疲軟與價格下跌交互影響的惡性循環，屆時經濟恐出現下跌螺旋；7月消費者物價總指數（CPI）年增率為1.88％，通膨情況較上月微幅升溫，不過如先前所預測並未超過2％的警戒線；今年1-7月平均CPI年增率為2.26％，受到天氣及國際原油價格影響，主計總處預測8月CPI可能再次回升至2％以上，目前全球除大陸外，CPI仍在高檔，通膨問題仍大，為後續經復甦的隱憂。