「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌、洗錢，去年為躲避偵辦潛逃出境，預計10日下午將抵達台灣接受司法制裁。國民黨台北市議員張斯綱表示，郭哲敏2020年3月與行政院副院長鄭文燦在88會館見面後，同年郭就在桃園八德區買下價值5.5億元的農地，現賺30億元以上，若兩者真有關聯，鄭該感到瑟瑟發抖。

張斯綱指出，郭哲敏涉嫌替詐騙集團收款與洗錢，2018年創立軟體公司經營線上博弈，並經營地下匯兌，經手金額達27億多元，並涉與前天道盟角頭林秉文合作，透過遊戲軟體點數作為洗錢工具。

他說，且郭哲敏疑似與高階檢警不當往來，88會館招待所常有政商名流與檢警進出，民進黨前主席卓榮泰、行政院副院長鄭文燦、前警大校長陳檡文、前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，都曾是他的座上賓。郭能夠如此巧妙地落跑，疑似有內鬼通風報信。

張斯綱提及，桃園市議員凌濤去年揭露，2020年3月鄭文燦與郭哲敏在88會館見面後，同年郭哲敏就在桃園八德區買下價值5.5億元的農地，且位置就在桃園捷運綠線和剛動土的「大勇市地重劃區」周邊，確定徵收後，目前每坪土地成交行情落在20萬以上，總價至少37億元，等於現賺至少30億以上，鄭文燦與郭哲敏恐關係匪淺。

他分析，若郭哲敏在八德圈地跟鄭文燦有關聯的話，郭落網返台，鄭文燦該感到瑟瑟發抖。