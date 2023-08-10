總統府提供

前美國國務院次卿柯拉克今天以「柯拉克科技外交研究院」主席身份拜會蔡英文總統時表示，他仍在進行外交工作只是改以民間管道，該研究院集結美國及盟友公私部門領袖，目的在制訂明確的全球科技安全戰略，確保科技服務人類，台灣數發部長唐鳳代表台灣成為委員，目前也在籌建「台灣創新與繁榮中心」。

柯拉克2020年曾以美國國務院次卿身分造訪台灣，創下41年來美國國務院官員訪台的最高層級，他今天赴總統府拜會蔡英文，並且頒贈「科技自由獎」給蔡英文。

蔡英文表示，2021年，柯拉克和普渡大學校長共同倡議「柯拉克科技外交研究院」，積極推動高科技保衛世界民主自由及人權價值，並且持續支持台灣。對於柯拉克主張「經濟安全即國家安全」的概念，她十分認同。

她感謝柯拉克在美國國務院次卿任內促成台美建立經濟繁榮夥伴對話，以及簽署科學及技術合作協定，也期盼台美持續透過各項的對話，深化合作交流，盡快簽署避免雙重課稅協定，為雙方的投資往來創造更多的利益。

柯拉克則表示，過去40年來，他多次來到台灣，3年前是以外交官身份來台，這次不僅是以駐美代表蕭美琴暱稱的「台灣的頭號好朋友」身份來台，也代表全球科技安全委員會以及普渡大學柯拉克科技外交研究院主席身分，「我們的宗旨是科技必須促進自由」。

他說，擔任美國國務院次卿期間，他負責美國的經濟、外交，工作重點是制定美國的全球經濟安全戰略，以促進成長及加強國安和反制威權侵略。

柯拉克強調 ，我們將台灣置於這個戰略的核心，有三個原因：首先，台灣是民主的閃亮燈塔和自由的化身，啟發了世上其他的國家，其次，台灣在科技創新方面的卓越成績，證明了自由社會的成就。第三，台灣是美國的真朋友也是促進自由民主不可或缺的夥伴。

他提到自己因為工作努力，讓他和他的家人都到中國政府的制裁，「我將這些制裁視為榮譽徽章」。台灣並不孤單，美國人民以及世界各地的自由人民，都與台灣人站在一起，不僅是因為民主國家互相支持，也是因為這關係到美國的經濟、科技、科學、和國家安全。

柯拉克表示，「我們仍然在進行外交工作，只是這次改由民間的管道來進行」，大約一年前在普渡大學創建「柯拉克科技外交研究院」，結合科技專業、矽谷戰略和外交政策工具，來加速可信賴技術的創新以及採用。

他說，也是基於這樣子的信念，建立了乾淨的網路聯盟，「因為我們相信，守護自由的關鍵是透過可信賴的技術來守護高科技」，這就是為什麼美國國會委託該研究院來領導全球科技安全委員會，它集結了來自美國和美國密切盟友的公私部門領袖，目的就是要制訂明確的全球科技安全戰略。

柯拉克強調，我們的使命是確保科技服務人類，並且不會被威權政體拿來做為攻擊我們的武器。很高興唐鳳代表台灣成為委員之一。全球科技安全戰略的一個關鍵任務，是強化台灣的繁榮、國際地位以及主權。

柯拉克表示，正因如此，研究院正在籌建一個「台灣創新與繁榮中心」，如果沒有一個強大、有韌性、而且自由的台灣，那麼世界各地的自由都將受到威權主義的威脅，沒有人比台灣人民更瞭解這一點。