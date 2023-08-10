不少人都希望能夠賺大錢，一生不愁吃穿，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖鼠、牛、虎、龍、羊、豬一生不必為錢煩惱，不僅在事業方面越賺越多，更能獲得貴人幫助，有望名利雙收、嶄露頭角。

1、生肖鼠

生肖鼠聰明伶俐、多才多藝、直覺性強，雖然有些急功近利，不過懂得規劃人生，養成儲蓄好習慣，到了晚年財富越積越多，不愁沒錢花；特別是農曆8月及12月出生者，一生較為順利，不愁衣食住行，即使遇到困難，也能獲得貴人幫助度過難關。

2、生肖牛

生肖牛為人正直、有耐心且勤勞。白天出生者比較安靜，夜晚出生者較積極、好鬥爭。另外，若是夏天又是丑時（凌晨1至3點）出生的生肖牛，財運超級旺，不愁吃穿，既不用勞動又可指揮別人。

3、生肖虎

生肖虎具有正義感、講義氣，他們十分有慈悲心，樂於幫助人，遇到困難都能逢凶化吉。特別是丑時（凌晨1至3點）或亥時（晚上9至11點）出生者，有福氣，多貴人扶持，能獲得財神爺眷顧，不愁沒錢花。

4、生肖龍

生肖龍具有領導風範，不僅做事有分寸且上進心極強。生於農曆2月者品德高尚，才能出眾，容易受到器重，成功指日可待，生於4月者則是名利雙收、財運亨通，不愁沒錢花。

5、生肖羊

生肖羊外柔內剛，重感情，樂於幫助人，一生出現不少貴人，尤其生於農曆2至3月者，衣食無憂，有望名利雙收，一生過得順遂，不必為錢煩惱。

6、生肖豬

生肖豬正直、穩重，且有賺錢頭腦，理財能力強，財運佳，特別是農曆1、2、5、7、10、11月出生者，有貴人扶持，名利雙收，事業有望成功，一生不缺錢花。

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