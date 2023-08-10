在正式鬆綁的消息一傳到日韓的股市時，韓國的旅遊類股代表哈拿多樂旅行社（Hana Tour Service）立刻飆升，日本老牌化妝品業者資生堂，以及高島屋百貨等相關類股，也都是紅通通一片。

此時，北京政府釋出這個幾乎對各國觀光業都是利多的消息，並不是在氣氛和諧下所進行的。相反地，卻是在關係緊張的時候，特別是跟美國。下周，日韓雙方領導人將赴美拜會拜登，3國峰會的主題之一勢必論及中國大陸。

對股票投資者來說，現在要找的是陸客大批蜂擁進入日本與韓國，究竟哪些產業可因此受惠。日本國家旅遊局（JNTO）統計，陸客去日本的旅客僅有20.85萬人次，僅是疫前2019年的24%而已。

韓國大信證券（Daishin Securities）預估，日韓陸客概念股可望享有一波上漲行情。不過，更多的是市場可能會對中國大陸景氣復甦遲緩而失望，真正會出國遊玩的陸客，搞不好沒有想像中來得要多。彭博社認為，日本可能會比韓國吸走更多的中國大陸遊客，因為今年迄今，日圓兌換人民幣匯價走弱，韓元則較強勢。

摩根大通指出，陸客增加有助於日本的零售、運輸以及化妝品等行業。在經濟逐漸走強下，陸客相關概念股的獲利可望較預期來得佳，更多中國觀光客的出現，也將增加正面的動能。平均來說，這些股票現在的股價與目標價之間，大概還有1成溢價空間。