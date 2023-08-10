就目前觀察，終端出貨仍不如預期，主要礙於全球消費需求未見回溫跡象，再加上通膨困擾，市場景氣復甦緩慢，十銓在雲端、資料中心、AI及HPC等市場積極布局，持續投入研發，除了持續優化現有產品線，並針對次世代高速運算所需的記憶體及GEN 5 SSD高速傳輸所產生的高溫反應，陸續推出各種散熱解決方案，以解決新一代高速伺服器的發展痛點。

十銓一向以穩健經營為原則，不畏日前總體經濟變數帶來的衝擊，回歸經營基本功，落實短中長期發展策略目標，結合研發技術拓展業務版圖。待記憶體價格回穩，及相關應用搭載容量進一步提升，可望帶動整體營運繼續成長。

十銓旗下創作者品牌T-CREATE發表兩款針對高畫質創作的高階記憶卡，T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B記憶卡及T-CREATE EXPERT CFexpress Type B記憶卡，有效的解放數位單眼相機(DSLR)、電影攝影機和高階單反光鏡相機效能，滿足創作者的高速連拍需求，並且能夠長時間穩定拍攝高畫質4K、8K RAW高位元率影片，安心捕捉所有關鍵時刻。