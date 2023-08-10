隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」的夏季旅遊旺季到來，日本各地機場今天都湧現疫後出國人潮。成田國際機場公司預估，成田機場連假期間國際線旅客數可能是2022年同期約3.7倍。

日本經濟新聞報導，鄰近東京的羽田機場國際線航廈出境大廳，從今天上午開始就因為湧現許多帶著大型行李、攜家帶眷的旅客而顯得相當擁擠。

準備跟家人前往泰國及柬埔寨旅遊的東京民眾川庄晴美表示，「這次是睽違9年的海外旅遊，非常期待」；另一位要跟家人前往美國觀光的埼玉縣春日部市女性也說，「COVID-19疫情告一段落，要旅遊就趁現在」。

位於千葉縣的成田機場今天同樣迎接出國人潮高峰。成田國際機場公司預估，在「盂蘭盆節」旅遊旺季（8月10日至20日）期間的國際線旅客數，可能多達約77萬600人，是2022年同期約3.7倍，預估返日高峰將落在8月20日。

有關截至8月3日止的各航空公司8月10日到20日國際線航班訂位人數，全日空（ANA）約22萬2000人，是2022年同期約1.8倍；日本航空（JAL）約21萬2000人，是2022年同期約1.6倍，雙雙回復到COVID-19疫情爆發前的2019年約7成水準。

日本大型旅行社JTB調查，今年短期海外旅遊相當熱門，很可能是受到日本物價上漲、日圓貶值等影響，讓距日本較近的亞洲國家等地成為日本旅客出遊目的地。

另外，除了海外出遊人潮，日本國內也將出現返鄉潮。JR東日本公司表示，民眾利用新幹線返鄉出遊高峰可能落在8月11日。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120810