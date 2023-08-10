前跆拳道奧運銅牌國手紀淑如從警後風波不斷，她在高市刑大任職時遭何姓女子指控勾引已婚男醫師，還被嗆「到處拐人家的老公」，紀不爽提告。一審依誣告罪判何女4月、公然侮辱罰6000元。何女不服上訴，法官查出，原來何女已有丈夫又與男醫師交往，擔心男醫師和紀淑如交好才吃醋檢舉，由於查無事實，高雄高分院逆轉改判何女誣告無罪，可上訴。

2021年8月，何女打電話到高市刑大，自稱是一名診所的男醫師的太太，檢舉紀淑如勾搭她的丈夫。何女指控，紀淑如不但加男醫師Line帳號天天聊天，還送餐到診所，兩人甚至約會，還指控紀淑如夥同一名男員警到診所盤查她的身份，該事件還鬧到刑大督察室。

何女甚至跑到診所，對著前去看診的紀淑如怒罵「妳到處拐人家的老公，妳會現世報，妳會不得好死！」

不過，刑大調查發現，何女的丈夫並非該名男醫師，男醫師也已離婚，查無紀淑如侵害配偶權事實，最後將該案簽結。

一審法官認為，何女根本不是男醫師的配偶，對紀淑如的指控也造成刑大行政調查的資源浪費，還在診所內還當著其他病患的面羞辱紀淑如，最後依誣告罪判何女4月，公然侮辱部分罰6000元，可易服勞役。

何女不服上訴，高雄高分院法官查出，何女自己是人婦，卻與男醫師交往，懷疑紀淑如和男醫生私通才吃醋檢舉。

何女則辯稱，紀淑如曾經有介入他人婚姻的情形，她只是提出質疑，希望刑大的長官好好勸勸她，不要介入人家的婚姻，並沒有要讓紀淑如受處分的意思。

高雄高分院法官認為，何女向高市刑大檢舉的內容為虛構，僅可能使紀淑如受警察人員獎懲標準所定的「行政懲處」，並無受公務員懲戒法所定懲戒處分的危險，不構成誣告罪「受懲戒處分」要件，判何女無罪，可上訴。但公然侮辱部分則遭駁回，維持原判。

此事件紀淑如也附帶提民事訴訟，求償100萬精神撫慰金，一審判何女需賠償20萬元。何女不服上訴，該案仍在審理中。