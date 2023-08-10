連日雨勢不停，有民眾發現屏東市公園東路的公園橋出現3條裂縫，對此，屏東市長周佳琪10日會同土木公會技師林昭福前往會勘。（屏東市公所提供／謝佳潾屏東傳真）

連日雨勢不停，有民眾發現屏東市公園東路的公園橋出現3條裂縫，在臉書社團發文引起討論，也引起不小群眾恐慌，對此，屏東市長周佳琪10日會同土木公會技師林昭福前往會勘，林指出，橋梁整體結構安全，不影響行車安全，周則呼籲市民，不要因未經證實的網路消息造成恐慌。

林昭福指出，公園橋目前有3條裂縫，東西側橋台背後裂縫對橋體安全沒有影響，中間裂縫則為伸縮縫，現場觀測與調閱去年9月資料比對，現測雙面橋台也都無下陷的危險性，至於中間橋樑柱及橋面板伸縮縫在連日暴雨下，積水也無超過公園橋的橋面板（行車道板），因此橋樑柱體並無下陷情形，所以橋梁整體結構安全，完全不影響行車安全。

對此，周佳琪說，公園橋都有定期結構安全檢測，在汛期雨季會增加監測頻率，暴雨過後也會進行安全評估，確保民眾人車通行安全無虞，因此請市民朋友不要因未經證實的網路消息造成恐慌。