國民黨總統參選人侯友宜昨發表能源政見，規畫以核能輔助再生能源，預計2030年核能配比提高至12％，2040年停止燃煤發電，2050年達成「淨零台灣」。經濟部次長曾文生10日指出，欣慰在野同意天然氣是重要橋接能源，並將再生能源視為能源轉型主角，這些政府都有做，至於老舊核電機組如何重啟，希望侯友宜給出明確答案。

曾文生上午參與行政院會時接受媒體提問，針對侯友宜的能源願景，他發表三大觀察，其一是國內2015年討論台灣能源轉型時，民進黨有意發展再生能源，卻被當成丑角來形容，但昨天侯友宜公布能源政策時，喊出2050年再生能源配比將達57％，「我們很高興，這件事情終於確認，能源轉型主角就是發展再生能源。」

曾文生接著說，其次是天然氣建設被視為重要的橋接能源，很高興能與在野達成共識，侯昨天頒布的版本中，2030年天然氣發電占比要達47％，根據經濟部推算，天然氣機組數量必須多1倍以上，才能增加近2000萬千瓦的淨增加量。 曾文生指出，雖然數據使人驚訝，但民眾可以放心，因為民進黨上任以來，當前大潭、興達、台中電廠、大林及通宵的新燃氣機組都在發包興建中，再加上正在環評階段的協和機組，加起來超過1600萬千瓦，以及民間現在正在籌備的獨立發電廠（IPP） ，讓燃氣機組維持供電穩定，政府會努力在2030年前做到。

「唯一不同的點，就是要不要將已除役的核電廠再延役啟用。」曾文生指出，當前核四廠已經過公投決定，確認不要再重啟，未來是否要再評估啟用？是國民黨和民進黨能源路徑不同之處，至於侯友宜喊出核能發電增至18％，目前看不到實質做法與細節，是不是要讓核一廠做到70歲？

至於未來能源的新發展，曾文生指出，經濟部正密切觀察國際為加速減碳發展何種新技術，如核融合等，未來將檢視新的技術發展狀況和後端核廢料處理，如果有新的突破，才有辦法重新做整體評估，相關新興技術如氫能、碳補存（CCS）技術，目前政府都在加緊做。