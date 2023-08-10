蔡英文總統今天接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」表示，這幾年來，臺灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切。希望訪團協助促成臺灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，讓臺灣和波海三國的合作持續展開新頁，也讓彼此情誼有更深的連結。

波海三國國會外交委員會主席，包括愛沙尼亞的梅馬侃、立陶宛的帕季格與拉脫維亞的柯理，今天與立陶宛貿易代表處代表盧思融等人，由外交部長吳釗燮陪同赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示，此次3位外委會主席共同來訪，不論在區域安全或強化國際間民主國家的團結，都格外具有意義。近年來，波海三國的政府及國會多次在國際上為臺灣發聲，包括在今年5月世界衛生大會（WHA）的總討論中，也都為臺灣仗義執言。對於這份支持和情誼，她要代表所有臺灣人民表達誠摯的感謝。

她提到，臺灣和波海三國都歷經威權統治，及追求民主的歷程，如今也都面對威權主義擴張以及網路資安攻擊等威脅。所以我們對於彼此的處境，特別能夠感同身受。俄烏戰爭發生以來，波海三國對於烏克蘭不但堅定支持，也全力援助，這種捍衛民主信念的精神及行動，非常令人敬佩。

蔡英文指出，臺灣民眾對於烏克蘭捍衛自由的立場，也展現強力的支持。去年，政府及民間總共捐贈近5800萬美元，以及超過700噸的人道救援物資。未來，臺灣會持續和波海三國及其他國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。

這幾年來，臺灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切。她希望在座3位主席，能夠協助促成臺灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。

她認為，如此一來，將有助於臺灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。也相信，透過各位的來訪，臺灣和波海三國的合作，將持續展開新頁，也讓彼此情誼有更深的連結。

梅馬侃致詞時表示，此行來訪，除了希望能更認識臺灣，也期盼探索更多雙邊合作的可能，一起推動民主聯盟的團結。在訪團抵臺期間，他們了解到，臺灣與波海三國之間，有許多能強化彼此合作機會的可能性，包括數位、資安、經貿及創新科技等領域，臺灣與歐盟也有許多能深化合作的方式。

梅馬侃述說愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的歷史表示，我們從歷史的悲劇中學到，民主國家不應該單打獨鬥。這也是為什麼過去30年來，他們建立了非常強健的民主社會，也建立穩固的同盟與夥伴關係，就是為了要守護自由。

他強調，波海三國與臺灣均為民主的燈塔，在我們臨近的區域，都各自面臨一個巨大且侵略性持續增加的威權政體。我們都瞭解，維護自由的艱鉅挑戰，但我們會一起攜手面對。這也是他們選擇在這個動盪時局，來到臺灣的目的，期盼能展現民主聯盟的團結，因為沒有一個民主國家應單打獨鬥。他也相信，此行來訪，將會為雙邊的友誼開啟一個全新的篇章。