「2023體育表演會」9月16日在台北小巨蛋登場，今年將再度邀請「舞空術」團隊演出，將以SUP立式划槳、大型鯨魚，展現台灣海洋島嶼之美，並結合苗栗地方人文特色、藝術及青少年所呈現的體育表演。

今年團隊挖空心思，找來60名青少年、孩童共同演出，節目規畫負責人劉士毅表示，近年來團隊深耕苗栗，陪伴許多地方孩子成長，並且讓他們接觸表演及製作，因此這次讓13歲到20歲的在地年輕人擔綱演出。劉士毅說：「偏鄉的孩子少有機會接觸到這些技藝，努力了這幾年之後，讓這些孩子有機會站上小巨蛋演出，是很棒的一件事」。

舞空術表演團隊。（體育署提供）

演出者是苗栗在地的孩子，他們跟著知名運動員李筱瑜學習SUP立式划槳，屆時將呈現高難度操控技巧，要在舞臺上「划」起來。另外視覺呈現，邀請到苗栗頭屋知名的糊龍師傅賴宥成，打造6公尺大型座頭鯨及魟魚，用巨型海洋生物游動展現島嶼生命之美。

從打造竹編骨架開始，孩子們也都一起參與，完成道具之後，也將由他們來操控這龐大的鯨魚，像是舞龍的概念。至於音樂的部分，劉士毅找來苗栗當地的吉他老師陳冠宇編曲，主題為：對海洋的敬畏，並由15歲青少年演唱。因此從表演者至道具、音樂，所有的軟硬體呈現及技術，都是來自苗栗。

這樣難得的團隊演出，源自於舞空術負責人劉士毅，2018年結束在台北長達20年的高空技術演出工作，返回苗栗家鄉，全因答應罹癌過世的女兒：要回家幫助更多青少年。劉士毅的舞空術團隊與當地救護站場地結合，提供孩童、青少年免費學習技藝的所在，也可以藉由表演看看這廣大的世界。

舞空術帶來創作的無限可能，可以是技術的表演、也可以是拍攝的創作，或是道具器材的製作，豐富孩子的心靈。劉士毅說，雖然得花很多心力經營付出，但是看到在地的孩子能有所依靠，甚至學會開創自我，這一切就都值得了。