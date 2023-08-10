為洗刷「行人地獄」汙名，台北市長蔣萬安10日在112學年度第1學期公私立國小校長會議，以「台北市行人安全友善計畫」進行專題演講，宣布112年底前將強化24所國小通學安全，2027年前完成全市280所高中職行人環境改善，他也以新加坡經驗為例，提醒校長加強交通安全宣導，讓學童把交安觀念傳遞給長輩，減少A1事故發生率。

蔣萬安說明，台北市早期都市計畫以「車本主義」為核心規畫道路，盼駕駛能順暢地在道路上開車，現在應轉變為「人本主義」，以醫院、學校及主要幹道為主軸，由府級、跨局處專案小組推動「行人安全友善計畫」。

他說明，學校將執行「通學步道專案」，以清除既有路段行人空間障礙物、增加既有路段人行空間、提升路口行人能見度及提升既有路口行人設施友善性的方式，強化通學安全。

蔣萬安指出，今年底前完成日新國小、社子國小等24所國小改善工程，2024年完成65所、2025年65所、2026年66所、2027年60所，也就是2027年以前完成全市280所高中職以下行人環境改善。

由於台北市今年1月至6月 A1交通事故死亡人數增加最多，尤其以高齡長者違反交通規則為大宗，蔣萬安認為，交通安全觀念應從小培養，盼學校持續向學童宣導正確交通觀念，讓孩子在與家人互動中，讓家中長輩理解正確觀念。

他分享，上月參訪新加坡，發現當地政府透過影片、社群宣導交通政策，讓孩子平時接收到最新資訊，轉達給家中長輩，並透過學習與考察新加坡、日本等國交通路線設計與規畫，也發現市民遵守交通規則也相當重要。

因此，蔣萬安強調，藉教育讓孩子從小學習正確交通安全觀念，絕對是改善交通問題的關鍵，期盼校長能落實交通安全宣導作業。

台北市教育局長湯志民則補充，將要求學校強化校園巡邏，安排校安人員配戴校園群羅臂章，以每小時巡邏1次校園為原則，提升校園巡檢率，減少校園安全死角。