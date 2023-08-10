籃籃扮成女僕超級可愛。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週播出浩子、阿翔、籃籃、楊繡惠、宜芳，日前到台北寧夏夜市，體驗夜市攤販的工作，外景錄影還有一大亮點，就是楊繡惠，前一陣子誓言不出外景節目的她，特別獨厚寵愛節目，繼上次韓國行這次又到夜市一起擺攤，讓主持群開心不已。

在夜市的鐵板蔥燒餅捲的攤位，這攤除了美食好吃之外，更有位寧夏夜市之花的店員，讓許多人都名而來，大家推派籃籃及楊繡惠「技術指導」一番，看有什麼花招更能吸引客人，籃籃扮起了女僕，施展把「食物變得好吃」的魔法，萌萌的模樣深受現場好評。

輪到楊繡惠的性感時間，只見楊繡惠身穿浴袍，伴隨著性感音樂搔首弄姿，讓眾人一陣驚嚇，幸虧有兩位來自馬來西亞的大叔十分捧場，頻頻叫好，浩子故意驚呼：「繡惠姐有她的市場」，浩翔看兩位馬來大叔看得十分開心，上前詢問知道她是誰嗎？只見其中一位大喊：「知道啊！王彩樺啊！」，楊繡惠聽到後立刻轉頭變臉，作勢要拿鞋子起來揍他們，接著跟阿伯解釋她是楊繡惠，不是王彩樺，沒想到兩位大叔笑的更開心的說你就是王彩樺啊，氣的楊繡惠是哭笑不得。