《華爾街之狼》大導馬汀史柯西斯御用的配樂家羅比羅伯森，日前於自家宅中辭世，享壽80歲，羅伯森生前已因長久的身體問題深受折磨，現在迎向解脫，死因據傳是前列腺癌。羅伯森最後一部配樂作品則是即將上映的《花月殺手》，同樣由馬汀史柯西斯執導，李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛主演。

羅比羅伯森跟史柯西斯聯手合作逾50載，所有大眾聽過的史柯西斯作品如：《蠻牛》、《喜劇之王》、《金錢本色》、《愛爾蘭人》、《紐約黑幫》、《隔離島》、《華爾街之狼》、《沉默》都是由羅伯森在幕後操刀配樂。在參與電影配樂製作之前，羅伯森是加拿大樂團「The Band（樂隊合唱團）」的一員，他本身也是非常優秀的吉他手。雖然羅伯森從未因電影配樂而獲得大型獎項殊榮，但他在圈內早已極負盛名。

根據外媒報導，羅比的家人沒有透露死因及他的身體狀況。但有消息指出，羅比跟前列腺癌抗爭長達1年，本來狀況愈趨良好。沒想到，在週二（洛杉磯時間）向妻子表示身體感到不適，隔天便傳出羅比離世的消息。