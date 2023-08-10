新竹市泰雅族一名女子曉雲（化名）因曾遭劉姓女子冒名盜取機車，害她18年前、年僅26歲時白白坐了5個月的冤獄。該冤情經揭發，檢察總長為此提非常上訴但卻遭最高法院駁回；曉云事後再提刑事補償。台中地院經審理，認為原判決已裁定更正且確定，曉云坐牢5月也為實情，因此補償曉云53萬5500元，可覆審。

根據判決書，曉云於2005年慘遭劉女冒名盜取機車，台中地院2002年依竊盜罪判刑5月、緩刑3年。盜竊主本人劉女對於緩刑置之不理、後被撤銷，執行人員也未仔細核對2人出生年月且直接發監命曉云入獄，因此曉云當時對事情渾然不知的情形下，無故遭檢察官通緝，更慘坐了5個月的冤獄。

曉云對此提出刑事補償。台中地院經審理，認定曉云慘遭劉女冒名盜竊，導致她2004年8月至2005年1月入獄服刑5個月。法官審酌，雖然本案檢察官原意在於追訴劉女犯罪，但聲請判決書上記載的卻是曉云本名，而當時法院程序也以曉云作為被告審理此案。

台中地院最終審理時，認為曉雲當時無故入獄，坐牢時年僅26歲，同時考量其國小畢業，為原住民、經濟不佳，而後又慘遭冒名坐5個月冤獄，因此判賠曉云每日3千5百元補償，依入獄153日，共計53萬5千5百元補償費用。