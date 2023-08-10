有網紅爆料指出，7日台灣虎航有一班機落地桃園時，副機長疑似不堪長工時操勞而昏倒，「出現飛安危機。」對此台灣虎航澄清表示該名副機長是自行下飛機，走上救護車的，且運安會已經立案調查。據了解，該組員失能當下飛機在滑行道上，屬「飛航階段」情事，運安會已立案將朝釐清失能原因方向調查。

「沒有人敢報！我報了之後，明天虎航要打電話來找我麻煩了。」網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料表示，7日台灣虎航一架從日本返台的班機，落地桃園機場跑道時，副機長疑似不堪長工時操勞而昏倒，機長向塔台呼叫了Pan-Pan，顯示副駕駛失能了有生命危險。

台灣虎航澄清表示，7日IT237航班於桃園機場落地，並滑行離開主跑道後，由於副機師身體不適，機長即通知塔台請求醫療支援。飛機滑抵停機位置後，班機安全降落亦無延誤，副機師由醫護人員陪同自行下機走上救護車至醫院檢查，並非網紅所謂的昏倒；該名副機長經檢查過後於當天出院。

台灣虎航強調，事發第一時間主動向主管機關提報本案，目前運安會正著手調查。

運安會表示，該班機從日本函館機場起飛，飛抵桃園機場降落，機上共搭載乘客168人、機長1人、副駕駛1人、空服員4人；8月7日下午2時45分，塔台獲知組員有狀況需要救護車。該組員失能當下飛機在滑行道上，屬於「飛航階段」，今天上午11點運安會召開事故組織會議，邀台灣虎航及監理機關民航局分派組別進入調查程序，目前朝向釐清失能原因方向調查。按程序，運安會近2日將發布初步報告，說明概況宣布立案調查；半年內發布事實資料報告、一年內發布調查報告書。

另據朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，當航空機上有緊急情況但並對機上人員或者飛機本身不會產生立即性危害時，這個時候駕駛人就會呼出Pan-Pan。