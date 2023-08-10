八點檔女星賴慧如今（10日）和國標舞男友劉家銘登記結婚，升格當新婚人妻的她稍早在臉書發文：「今年的生日意義不同，謝謝我的另一半，給我意義非凡的生日，把自己交給他，我很放心也很安心」，並曬出一連串慶生派對上的求婚照，賴慧如手上鑽戒也曝光了。

27歲賴慧如梅開二度，情定國標舞老師劉家銘，劉家銘在她27歲生日派對上求婚，小倆口並在今現身三重戶政事務所登記結婚，賴慧如稍早在臉書發文：「原本我們想低調，看來是低調不了，大家很急著想祝福我們，今年的生日意義不同，謝謝我的另一半，給我意義非凡的生日，把自己交給他，我很放心也很安心，也謝謝身旁的好朋友，幫忙給驚喜」。

賴慧如甜蜜說：「我很幸福也很開心，也感謝大家的祝福」，照片還曝光求婚鑽戒，戴在無名指上閃閃發光。同時，賴慧如也強調，雖然成為劉太太，「但在舞台上，我還是那個喜歡表演的賴慧如，明天開始連三天在士林球劇場，有飆舞士林的演出，記得來看喔」。

賴慧如從歌唱節目《明日之星》發跡，近年積極朝戲劇和綜藝發展。（圖／中時資料照）

賴慧如從選秀節目《明日之星》發跡，近年積極朝戲劇和綜藝發展，在感情方面，賴慧如和大16歲的導演高琮凱有過一段婚姻，兩人在2016年底結婚、隔年生下愛的結晶，不過夫妻情僅維持4年多，最後在2021年宣布離婚，對此，賴慧如則表示，她忙拍八點檔、高琮凱則在大陸工作，雙方因個性和聚少離多，最後選擇分開，不過賴慧如和前夫會一起養育、照顧家人長大，彼此仍維持友好關係。