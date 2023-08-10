台中區監理所近日查扣3部「吊註銷霸王車」長期占用路邊停車格，其中1台就違規高達180件、約8萬3000元罰鍰且欠稅約9萬元，當場拆牌、拖吊移置保管。（台中區監理所提供／潘虹恩台中傳真）

台中區監理所近日查扣3部「吊註銷霸王車」長期占用路邊停車格，其中1台就違規高達180件、約8萬3000元罰鍰且欠稅約9萬元；為有效收繳吊註銷車牌，台中區監理所10日聯合法務部行政執行署台中分署及台中停管處簽定合作意向書，擴大取締吊註銷車輛，維護用路人權益。

台中區監理所聯合台中市政府警察局交通警察大隊查扣欠稅違規註銷車輛，其中，違規件數最低的車輛就高達180件、身負約8萬3000元罰鍰且欠稅約9萬元。台中區監理所說明，車輛違規件數是車輛註銷後，仍有其他相關費用未繳納所產生，其中大多是路邊停車費或ETC通行費未繳而持續累積。

為有效收繳吊註銷車牌，台中區監理所10日聯合法務部行政執行署台中分署及台中市停車管理處簽定合作意向書執行違章車輛拖吊，透過科技（LINE群組）即時通報，鎖定註銷車及欠款大戶霸王車輛地點，機動前往取締查扣車輛。

台中區監理所指出，過去與警方、停管處合作稽查註銷車輛，每月將資料引入停管處平台，並由收費員巡邏時，回到平台比對註銷車輛，而行政執行署主要是稽查違規、欠稅大戶，雖然車輛標記不太一樣，但有些車輛既是吊、註銷又有違規欠稅，將行政執行署資料也導入可一同稽查。

台中區監理所所長楊聰賢說明，統計2022年至2023年7月，台中地區攔查、拖吊2675件註銷車，開立罰單金額約963萬，未來導入跨機關合作機制能擴大取締攔查吊註銷車輛及霸王車，以保障公法債權之實現，共同維護用路人安全與全體國民之交通正義。

楊聰賢提醒，原逾檢註銷車牌繳回後可立即領牌，但交通新制7月上路後，《道路交通管理處罰條例》第66條，其汽、機車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領，呼籲民眾不要心存僥倖，盡速繳回號牌，避免違規受罰。