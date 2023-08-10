林聿騰指出，相較於傳統手術來講，微創肋骨手術除了傷口小之外，還有肌肉破壞少、恢復快、出血少、感染機率降低、住院天數短等優點。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名41歲的張小姐，日前在員林市發生嚴重車禍，當時因胸部嚴重變形，感到呼吸困難，沒多久昏迷送醫，到院時發現其肝臟破裂，胸部左胸肋骨斷4根、右胸肋骨斷了5根，俗稱「連枷胸」，所幸經醫師微創肋骨手術復位9根肋骨，並重建胸廓，張女才得以恢復往常大口呼吸。

張小姐日前在員林大道發生嚴重車禍，她回憶當時表示，車禍當下很難受，感覺不能呼吸，沒多久就昏倒過去，最終轉院到彰化醫院求診，她說躺在病床上覺得胸部沒有任何支撐，整個胸腔空蕩蕩的，呼吸困難痛不欲生。

彰化小姐的主治醫師彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，張小姐到院時除了左胸肋骨斷4根、右胸肋骨也斷了5根，甚至肝臟破裂也破裂，這種嚴重錯位我們稱作「連枷胸」，就是相鄰3根以上肋骨骨折，且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點。

林聿騰說，這類的病人胸壁不穩定，容易合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，若不立即不手術會有生命危險。當時評估張小姐情況，先行手術進行肝臟止血，術後轉加護病房後，等肝臟穩定後才重建胸腔。

由於沒有馬上手術，張小姐因肋骨斷裂及錯位嚴重，劇烈疼痛的部分只能先止痛，張小姐說，在加護病房時連呼吸都痛到錐心刺骨，簡直生不如死，為了等肝功能好轉，整整躺在加護病房一周才動手術。

林聿騰說，當時幫張小姐進行微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以不到10公分以內的傷口，進行左右兩邊的肋骨復位，搭配鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，1週後順利出院，迅速找回原本的生活品質。

林聿騰指出，相較於傳統手術來講，微創肋骨手術除了傷口小之外，還有肌肉破壞少、恢復快、出血少、感染機率降低、住院天數短等優點；張小姐回診時指出，手術後很快就不痛，也不會呼吸困難，更沒有胸腔空虛的感覺，可說是恍如隔世。