蔣緯國生前官邸在市場上出售。（圖／報系資料照）

蔣緯國將軍生前居住的外雙溪千坪別墅，經過多次轉手後，再度出現在市場上求售，屋主開價4億7584萬，儘管擁有大面積與陽明山景觀，但目前並沒有明確進展，過去一個半月雖有3組富商探詢，但都因覺得「太敏感」未做出決定。

該物件位於台北市士林區至善路三段71巷，基地總面積高達1586坪，別墅是在1983年建成，共有兩層合計約272坪，蔣緯國於1997年去世後，蔣家決定出售，後續也經歷過多次買賣。

NOWnews今日新聞報導，負責銷售的住邦佳士得國際資產董事長劉陳傳表示，短短時間內已有3位富商有意接手，基地面積1586坪開價4億7584萬元，加上別墅重建費用至少要5、6億元，門檻不低。

此外，劉陳傳坦言，現任台北市長蔣萬安是蔣家子孫，可能因為身份顧慮不予核准，「雖然合法，但一定有政治攻防」可能是認為這一點比較敏感。即使如此，劉陳傳還是有信心能在兩、三個月內賣掉，「現在在陽明山很難找到大面積、合法又有景觀的物件了。」