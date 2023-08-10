李國鼎科技發展基金會今天(10日)以「量子糾纏由哲學到科技」為主題，盛大舉辦2023第三季國鼎講堂，產官學政各界先進齊聚一堂，共同關注風起雲湧的量子理論在科技應用、人文詮釋、生命之謎與宗教闡述的現在與未來。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示:「值此量子科技加速發展的關鍵時刻,藉由科學、技術、工程、數學、甚至藝術跨領域的整合與發展，將會帶來人文和哲學的新思維，可預見其發展將改變人類現有的生產和生活方式，甚至影響到世界格局。日本軟銀也進一步研究量子計算的商業化。」

該活動由李國鼎科技發展基金與現代財經基金會共同主辦，台灣大學物理系暨中原大學講座教授張慶瑞以「量子糾纏由哲學到科技」為專題演講，帶領大家進入奇妙的量子世界。現代財經基金會董事長、台灣綜合研究院董事長黃輝珍主綜合座談，與專題演講主講人張慶瑞教授、香港理工大學校長高級顧問、前工研院院長林垂宙、台灣大學哲學系副教授王榮麟與神通電腦副總經理等四位與談人，從人文思考及科技發展等面向進行熱烈探討。