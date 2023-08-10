阿喜近日在于美人、沈玉琳主持的東森超視《我就問 你正常嗎？》「阿飄專屬月別『鐵齒』禁忌百百種，寧可信其有？！」自曝在錄製靈異節目特別企劃，被要求在廢棄房舍吹奏直笛，她與另一位女藝人正在吹鐵達尼號主題曲，屋內卻突然傳來奇怪聲響，嚇得2人放聲尖叫拔腿就跑，沒想到最可怕的是，當天錄影結束，與她搭檔的主持人就發生車禍，而她回家後也發現身上佈滿如鞋印般的不明瘀青。

她說，事後回想起來，真的很慶幸有隨身攜帶護身符，似乎在冥冥中得到保護，而原本拍攝的畫面因為場面太混亂，最終也無法使用。阿喜也分享她的避邪小物，是將生辰八字寫在佛卡草人上，就等同是自己的分身，只要到磁場較陰的場所，回家前就先化掉或放水流，據說能防止髒東西跟進家門。

聽到這樣的說法，身穿道士服的沈玉琳打趣拿起草人比劃，並大開玩笑：「如果把草人丟在無尊那邊，他也會有感覺嗎？」逗得阿喜臉紅語塞。

另外，節目還聊到農曆七月民俗月，晚上盡量不要拍照的民間禁忌，民俗專家小孟老師解釋，因為基地台及大型電子產品輻射、電磁波都較強，相對容易吸收異度空間的能量。此時沈玉琳意外發現，提示大字報腳本的電視機居然無故斷訊，嚇得眾人面面相覷不知所措。本集將於（10日）晚間9點播出，。