竊嫌行竊行徑全被港區監視器拍下。（翻攝畫面／許逸民澎湖傳真）

竊嫌行竊時騎乘機車未戴安全帽，贓物就放在踏墊上全被拍下。（翻攝畫面／許逸民澎湖傳真）

遭竊的漁船，小管就放在甲板艙下的冷凍庫內。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

遭竊的冷凍小管贓物被警方起出。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖一名有前科的竊嫌，昨早再重施故技，跑到西嶼鄉竹灣漁港區的漁船上偷魚獲，卻忘了港區都有監視器，將他的罪行全都錄。雖然被偷的小管約2千元價值，但竊嫌今天很快就被警方傳喚到案，並依刑法竊盜罪移請地檢署偵辦。

這名許姓竊嫌，是昨（9）日清晨，趁船主吳姓漁民在5時30分，離開自家漁船，前赴馬公市販賣漁貨時，趁機偷登上漁船，翻開甲板船艙冷凍箱，將裡頭的3公斤小管魚獲偷走，以為神不知鬼不覺，但整個犯行，包括騎乘機車未戴安全帽，贓物就放在機車踏墊，都已被港口監視器全拍了下來。

遭竊的吳姓船主在昨上午7時30分許返回漁船上後，發現漁船冷凍庫內的原有3公斤小管漁獲不翼而飛，憤而報警。警方也擴大調閱、過濾案發地周邊監視錄影系統畫面後，發現有竊盜前科的許姓男子涉有重嫌，於是通知到案說明。

一名曾被竊嫌偷過魚的民眾，昨也憤而在臉書控說，這竊嫌真的太無恥，以前偷她家的魚，現在偷別人的小管，還好有監視器，讓他無所遁形。

民風淳樸的西嶼鄉，原本都還有人夜不閉戶，但近年竊案頻傳，有外勞推雇主出門不到5分鐘，就遭竊5萬餘元現金，弄得人心惶惶。包括去年雞犬相聞的外垵村多家遭闖空門行竊，到現在仍懸而未破。而竊嫌行徑囂張，不僅大剌剌闖空門竊取財物，還在屋內放肆飲酒後，才滿意離去。