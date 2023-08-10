縉Jin為混血兒娛樂目前旗下唯一女歌手。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下創作新女聲「縉Jin」累積2年能量推出新專輯《覓靜》，原本身為工程師的她，為了音樂夢毅然辭掉百萬年薪工作，要好好在樂壇闖蕩，沒想到2年前推出新作品後就碰上了疫情，宣傳活動嘎然而止。縉Jin說：「不後悔選擇音樂這條路，在工作型態跟環境的轉變到是真的也花了一些時間適應，但這部分也是意料之中。」

新冠疫情讓縉Jin原本預期的歌手生活按下暫停鍵，但卻沒有讓她停下創作的腳步，縉Jin說：「在疫情初期很嚴重的時候，本來喝手搖飲料店的習慣改成了在家裡自己泡茶喝。有持續一段時間，也因為這樣後來產生了新專輯其中一首歌〈焦慮茶包〉的靈感。」專輯都來自內心所感，首支主打歌曲〈能量觀測中心〉歌詞似乎充滿了被壓抑的情緒，縉Jin分享這些看似負面的詞彙只是在觀察被困住的人，她自己其實有段時間很享受不出門的感覺，認為「在房間裡面並沒有被困住，只是選了一個自己想待的地方而已」。

縉Jin為混血兒娛樂目前旗下唯一女歌手，曾經公開徵男友，記者問及感情是否有進展？ 縉Jin說：「自己長大了，目前感情隨緣，以工作為第一順位，而且公司內師兄弟都很照顧她，幫忙分享新專輯的動態，自己在男生堆裡頭很自在。」在公司裡頭很享受老闆玖壹壹的照顧，印象最深刻的是，今年去看玖壹壹小巨蛋演唱會，在後台遇到健志，自己竟然莫名獲得一罐辣椒醬，讓她傻眼貓咪，縉Jin笑說：「健志應該是希望我變辣妹的意思，也見識了老闆的無厘頭。」