安南區淹成河 親子划SUP外出 網：新的水上樂園？

台南市10日清晨下起豪雨，截至上午11點20分止，包括安平區、南區、安南區、北區3小時累積雨量超過100mm，已達豪雨等級，其中安南區累積降雨更達228毫米，瞬間大雨造成排水不及，安南區本原街一段75巷也淹成一條小河，有民眾拍下親子划著立式划槳SUP外出畫面，引來不少網友關切，「這是新的水上樂園嗎？」

台南從今天清晨開始出現短延時強降雨，造成安南區傳出積淹水，台南市長黃偉哲下午也前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。

水利局指出，今日上午降雨量已超過排水系統之保護標準，加上外水頂托，導致內水不易排出，如安南區海尾寮朝皇宮社區及安中路一段周邊多處傳出積淹水情況而道路封閉。隨著中午過後，雨勢逐漸趨緩，目前積水已陸續退去，但仍有少數區域還有零星積水。

水利局指出，上午強降雨時已即啟動抽水機組，透過機械抽排方式加速內水排入，雨勢稍緩積水就快速退水，但由於安南區地勢低窪，遇到豪大雨時內水不易排出，市府水利局近年持續興建大型抽水站來改善易積淹水的情況，近期已有草湖寮抽水站完工、後續仍有海東D2及安中抽水站興建中等，期望透過抽水站新建工程仍改善安南區低窪區易積淹水情形。