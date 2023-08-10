有意報考消防設備人員的民眾注意了！過去消防設備人員考試在筆試錄取後，必須經過專業訓練期滿成績及格，或具有內政部核發之消防實務經驗2年以上證明文件，才能取得考試及格證書。考試院會今天通過，未來將免除考試程序中的專業訓練，改以筆試總成績決定考試及格資格。

考試院今天召開院會，通過《專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試規則》修正案，以及《消防設備人員考試錄取人員訓練辦法》廢止案。配合已公布施行的《消防設備人員法》中，增加執業前須具2年消防實務經驗的規定，消防設備人員考試程序中的專業訓練已非必要，爰予以免除。

過去消防設備人員考試於筆試錄取後，必須經過專業訓練期滿成績及格，或具有內政部核發之消防實務經驗2年以上證明文件，才能取得考試及格證書，憑考試及格證書即可向內政部消防署申領消防設備人員證書，執行業務，尚無需申請執業執照。

考試院說明，因應《消防設備人員法》今年6月21日公布施行，建立職業管理新制，規定領有消防設備人員證書者，應具有2年以上消防實務經驗，經申請登記，並領有執業執照後始得執行業務。由於該法已規定消防設備人員須具2年實務經驗，以確保能執行消防安全設備相關業務，所以現行考試程序中的專業訓練已非必要。

為配合職業管理制度調整，考試院會通過修正考試規則相關規定，配合刪除考試程序中的專業訓練規定，同時廢止本項考試錄取人員訓練辦法；未來消防設備人員考試，只要筆試總成績達到及格標準，即可取得考試及格證書

今年消防設備人員考試筆試錄取人員有318人，參加110年、111年筆試錄取，經申請核准延期專業訓練的人員有23人。考試院表示，為使新舊法規銜接期間受影響的這341人也能適用，新修正的相關規定將溯及自今年6月23日施行，免除其專業訓練，得直接取得考試及格證書。