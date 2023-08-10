來自八個國家參加高雄國際夏令營的學生，9日在美濃客家文物館體驗客家藍染工藝及手做紙傘，加深對美濃傳統文化的認識；也參觀原民故事館，透過原民串珠、射箭及學習原住民舞蹈感受原住民藝術文化，深入體驗客家及原住民文化。客委會主委楊瑞霞、原民會主委阿布斯皆親自迎接學生到訪，展現高雄市府滿滿熱情！

高雄國際夏令營學生參訪原民故事館，原民會主委阿布斯親自迎接學生到訪。（圖片來源：高雄市行政暨國際處提供）

為了歡迎遠來的各國青年，原民故事館館方特別邀請原住民舞蹈老師，教導族人親友歡聚時的同樂舞蹈！原民會主委阿布斯、原住民議員王義雄、范織欽，以及陳幸富議員服務處張榮華主任也熱情出席歡迎學生來訪，阿布斯主委先以各國語言向學生打招呼，希望大家能愛上台灣、愛上高雄、愛上台灣原住民文化，隨後便加入共舞同樂！當所有來賓與學生牽手跳著原住民舞蹈，將全場氣氛炒熱到最高點，展現高雄充滿活力熱情的迎賓精神！學生參訪原民故事館時，也在AR/VR體驗區感受原住民的生活，更藉由串珠與射箭體會原住民文化。

客委會主委楊瑞霞特地穿著客家藍衫迎接國際學生到訪美濃客家文物館，並親切的以客語向學生們打招呼！楊瑞霞表示，高雄是座熱情城市，希望國際學生有機會能在美濃多留幾天，騎單車走遍美麗景點，享受客家豐富的藝術、音樂、美食等特色，更與學生約定來年相見。

為期5天4夜的高雄國際夏令營到美濃體驗客家文化，客委會主委楊瑞霞特地穿著客家藍衫迎接國際學生到訪（圖片來源：高雄市行政暨國際處提供）

在參觀美濃客家文物館時，學生觀賞近年成為時尚話題的客家藍染、藍衫等傳統工藝，學生也自己動手繪製客家紙傘，有人繪製「愛高雄」的字樣，也有人在紙傘畫上各國國旗、寫上「Kaohsiung」 。韓國學生Lee 興奮表示：「印象最深刻就是客家美食與製作麻糬，高雄真的太有人情味！」楊同學則說，看到外國同學體驗客家活動時神情非常興奮，也感到夏令營活動別具意義！

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，客家和原住民都是高雄重要族群，豐富這座城市的文化底蘊，因此夏令營特別安排國際學生深入認識高雄獨有的文化，希望未來能吸引更多國際朋友來體會高雄的多元之美。

國際學生在紙傘留下「愛高雄」圖樣（圖片來源：高雄市行政暨國際處提供）