光隆第2季合併營收24.68億元，季增41.3%，年減12.9%，合併毛利率20.1%，上揚1.8個百分點，創同期新高，合併營益率10.5%，下滑0.6個百分點，稅後淨利2.54億元，季增167%，年減13.6%，每股純益1.87元；上半年合併營收42.14億元，年減14.7%，合併毛利率18.8%，上揚2.6個百分點，合併營益率9%，上揚0.3個百分點，在成衣第2季營收續創新高及成衣營收比重大幅攀升，帶動上半年合併毛利率與營益率，雙雙創同期歷史新高，稅後淨利3.5億元，年減20.5%，若排除匯兌等非經常性因素，則僅略低於去年在5%以內，每股純益2.41元。

成衣部門第2季在戶外機能產品價量齊揚下，以營收17億元續創同期歷史新高，季增63%，年增1.9%，營收比重攀升至69%，上半年營收達27.4億元，較去年略減2.6%，若去年排除越南封控遞延出貨，則成衣實際是成長逾30%，營收比重也由57%躍升至65%，毛利率則表現穩定。另外，光隆羽絨原料與家紡部門在上半年獲利的成長，也多有貢獻，兩部門的毛利率同步上揚逾6個百分點，表現優於營收。

展望下半年，光隆第3季估計將較上季略減一成左右，第4季逐漸回溫，再加上今年組織調整汰除貿易部門的影響，下半年營收表現，將不如去年，但仍能保持季季盈餘。

光隆今天也公布7月業績，合併營收8.18億元，月減5.7%，年減20.3%，前7月合併營收50.32億元，年減15.7%。