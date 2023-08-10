展望第三季，發言人羅美煒表示，預計滑鼠需求穩定回升，尤其是電競滑鼠，故第三季滑鼠產品營收預期會有5~10%的成長；遊戲機部分，第三季營收會比第二季下滑，但比去年同期成長；其他產品線部分，呈現各有消長，只是整體變化不大。整體來看，原相預期第三季營收會比第二季略增，毛利率由於電競滑鼠增加、安防比重減少，加上美元匯價下滑，故會比第二季成長，營業淨利率則因營收成長、毛利率上升，所以應該會比第二季增加。

以各產品線來說，羅美煒表示，目前整體PC市場還是比較低迷，但期望2024年回溫，屆時在PC/NB的回溫下，可以帶動原相滑鼠產品。安防產品部分，在歷經第一季市場低迷後，第二季已經有回溫，預計第三季和第二季差不多，隨著市場回升，加上新產品量產，安防產品將會逐步回溫。

另外，車用部分，羅美煒表示，車用是原相持續在努力的方向，領域包括OFM(手指導航)、手勢等，只是因為車用產品需要較長的時間耕耘，目前已經有產品開始出貨，且穩定成長中，原相今年車用表現會比去年好，但是比重比較難在短時間內大幅成長，佔整體營收比重仍低。

展望第四季或是2024年，羅美煒表示，目前整體經濟疲弱，儘管有緩步回升，但客戶端拉或謹慎保守，庫存管理也比較積極，能見度還沒有這麼高，所以還需要時間再觀察。

成本結構上，羅美煒指出，目前沒有看到晶圓合作廠降價，長期來看，價格主要還是應該要反映市場供需，原相會積極爭取。客戶端部分，因為前兩年供需失衡時，原相並沒有對客戶大幅調整價格，所以目前價格還算穩定，原相會傾向和客戶溝通，維持穩定價格。