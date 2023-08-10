在2022年，貨運業者享受了疫情爆發後的經濟成長反彈，以及物流受干擾的好處。因此在比較效應之下，今年的業績相形失色。

但現在，全球經濟的放緩，供應鏈堵塞已獲清理，運費回落，都傷害了同業馬士基(Maersk)和達飛海運(CMA CGM)的業績。

執行長Rolf Habben在聲明中表示：「需求疲軟和運費下降，對我們的獲利產生了非常顯著的影響」。

貨運量下跌了3.4%，來到580萬個標準貨櫃(TEU)；運費下跌38%，來到每TEU為1761美元。

運費的下降，部分原因也為貨輪的燃料價格下滑。

赫伯羅德也重申了此前的財測指引，全年息稅前獲利(EBIT)將來到20億至40億歐元區間。EBITDA將為40億至60億歐元之間。

然而該公司表示，烏克蘭正在進行的戰爭、地緣政治不確定性、持續的通膨壓力，以及較高的庫存水準，可能正在對財測產生負面影響。

馬士基在上周表示，隨著公司減少庫存，今年全球貨櫃貿易量可能減少至多4%；主要是歐洲和美國利率上升和經濟衰退風險加大，拖累了全球經濟增長。