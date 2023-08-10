國內出現史上第2例俗稱「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎個案，30多歲女性前往室內親水設施後出現發燒、頭痛等症狀，7天後不幸病逝。流行病學專家指出，食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物，目前文獻僅有5位倖存者，早期使用特殊抗菌藥物有助於搶救性命，建議政府可考慮專案進口儲備。

疾管署昨天（9）公布一名北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前兩度前往室內親水設施遊憩，今年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡，實驗室檢驗確認為「福氏內格里阿米巴原蟲」感染導致腦膜炎。

哈佛大學公衛學院博士、急診科醫師李建璋表示，「食腦蟲」可能是當今世上致死率最高的微生物，美國文獻上記錄的157位患者，有153位死亡，更可怕的是免疫功能正常的年輕人也不能倖免。

李建璋指出，食腦蟲喜歡生活在溫水水域，通常要25℃以上的水，46℃的水溫則是食腦蟲生長最快速的環境；隨著全球暖化，食腦蟲在全球發生率有上升的趨勢，甚至北方國家如南韓，去年也發生案例。

李建璋提醒，食腦蟲通常是在野溪游泳、野地溫泉戲水時，從鼻腔途徑感染；臨床症狀上，食腦蟲導致的腦膜炎和其他細菌腦膜炎無法分辨，所以一定要主動告知野外戲水的暴露史。至於室內游泳池或是溫泉，因為有氯氣消毒，食腦蟲通常是無法存活的，所以民眾不須恐慌，只有非常罕見的情形，使用野外水或是遭到汙染才有可能感染。他建議，既然台灣游泳池發生了案例，也應該全面抽樣檢查，才能讓大家安心。

李建璋表示，雖然致死率超高，目前文獻僅有的5位倖存者還是提供寶貴的治療經驗，最重要經驗是早期使用特殊抗菌藥物米替福新miltefosine（Impavido），此藥早期用於研發對抗乳癌，後來發現對於熱帶疾病利什曼原蟲有效，2016年通過美國藥證，然而此藥屬於孤兒藥，台灣似乎沒有此藥，如果台灣已經有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。