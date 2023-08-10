台北市政府歷時5年斥資3億元改造西門町遊客中心，並於5月31日風光開幕營運。民進黨台北市議員鍾佩玲發現，開幕2個月空調就失靈，且室內樓梯僅80公分寬，無法容納2人並肩行進，質疑工程品質出問題。觀傳局回應，現場溫度及天井樓梯寬度均符合規定，後續將檢討改善，加強人員教育。

西門町遊客中心5月31日風光開幕營運，市長蔣萬安換上旅服員制服，化身一日站長進行宣傳。但鍾佩玲發現，因氣溫過高、空調不冷，進門即看到1、2樓走道放置多部電扇，營運剛滿2個月，各項設備運作理應正常，竟發生疑似設計失當或設備品質不佳的情形，未能從使用者需求的角度進行工程設計，導致建物完成後，出現使用問題。

她指出，西門町遊客中心內部設計恐也有需要檢討改善之處，如樓梯寬度僅約80公分，無法2人並肩而行，若同時出現需上、下樓的遊客，就必須採側身行進，極不方便，觀傳局竟同意這種規劃設計，令人不解。

此外，遊客中心牆面繪製西門地區觀光地圖，讓旅客能按圖索驥探訪周邊景點。鍾佩玲批評，圖面緊貼樓梯且說明文字過小，若非近距離根本難以觀看，站在樓梯更將造成其他遊客無法上下樓，且說明文字僅有英文，無法服務只能讀懂中文的外縣市遊客。

觀傳局回覆，西門町遊客中心以綠建築、節能減碳為設計理念，共設有2座樓梯及1部電梯，其中天井樓梯可提供旅客體驗在地建築的天井設計特色，且寬度符合建築技術規則訂定的75公分規定，後續將加強現場人員教育，適度引導遊客依需求分流，使用全棟樓梯、天井樓梯及電梯。

觀傳局說明，天井牆面上設置觀光地點示意圖，作為到訪遊客拍照打卡背景，現場也備有中、英、日和韓版本觀光地圖，供旅客索取利用，並搭配中、英、日和韓等外語旅遊諮詢。至於空調溫度則符合公家機關空調控溫規定，後續將針對風扇使用方式檢討改善，避免影響遊客通行及美觀。