「為客戶實現家業夢想，也要好好為家庭付出」信義房屋西區美村店店長吳秉峻喜愛與人互動，因此選擇具挑戰性的房仲工作，入行9年來，他曾帶領分店業績達台中第一；不僅工作投入，他更努力經營家庭關係，每天接送小孩上下課，更堅持「再忙也要陪小孩吃晚餐」，認真執行「有品質的陪伴」。

吳秉峻為亞洲大學休閒遊憩系畢業，因為愛運動、喜歡與人接觸，因此選擇需要多與人互動的業務工作，並想挑戰金額大、難度高的房地產業，考量了企業理念後，選擇制度完善的信義房屋。

吳秉峻回想，新人時期企圖心很強，勤走商圈拜訪社區大樓管理員、派報，半年間簽了36件委託，當時心想，應該可以很快轉正職，沒想到36件委託中卻被同業賣了27件，付出無法立即有收穫，讓他每天都很有挫折感，所幸店主管鼓勵他「不要放棄，一切都是最好的安排，盡力總有機會」，到了第6個月，一名美國來的客戶向他買了一間房子後，在最後一刻轉正職。

「看似不順，但能力累積騙不了人」吳秉峻表示，因為有前半年過去的委託經驗，培養了他的業務技巧，轉正之後他透過社區服務，打下分店對面社區順利成交15 戶，在105 年市占率達100%。

入行2年後，吳秉峻選上店主管，也因為新人時期受到許多人的幫忙，他當上店長後，也「手心向下」幫助更多新進同仁，當店長7年間陸續接下英才店、西區美村店的管理職務，他打造一個讓同仁自由自在、暢所欲言的職場，將分店三樓改為簡易健身房，讓同仁上班之餘可以運動，並了解同仁的興趣，有同仁喜歡打羽球、登山，就全店跟著一起去，賦予同仁間職場安全感，「人對了，做事就順了」，西區美村店業績時常名列前茅，更曾打破台中的業績紀錄。

不僅工作優秀，吳秉峻也在信義成家立業，現今兒子3歲，業務工作繁忙，如何兼顧家庭？他說，因為妻子的工作也是業務，業務時間彈性，讓他可以至幼兒園接送小孩，晚上也都空下時間與孩子共進晚餐，再回分店處理事情。

吳秉峻表示，過去自己的父母長時間在外工作，較少陪伴，因此自己有了孩子後，他會特地撥時間專注陪伴，雖然孩子還小，但他希望可以給孩子盡情探索的成長環境，也讓孩子看見爸爸在職場認真工作的榜樣，並傳遞企業的正向理念給孩子。

「工作是為了讓生活品質更好，家人的支持與陪伴不可或缺」，吳秉峻說，房仲工作雖然高壓，但只要提升業務能力，工作效率提升，就能有效調配工作與生活的時間，近年來也因數位e化作業，作業更不受時空限制。

除此之外，信義房屋的休假彈性自由，他也每年固定帶妻小出國2次，創造家庭間的美好回憶，而信義房屋的員工福利每人每年有1萬元的信福幣，也可用來補助學雜費，減輕開銷，讓工作與家庭得以平衡。