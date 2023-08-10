霧峰區農會攜手世界大道聯盟中華總會10日舉辦開香儀式，由霧峰區長白峨嵋（一排右三）、霧峰警分局長陳祥麟（一排左三）、霧峰農會總幹事黃景建（一排右一）等率眾人祈福。（潘虹恩攝）

適逢關聖帝君聖誕，霧峰區農會攜手世界大道聯盟中華總會自10日起一連3天在民主議政園區民主草坪旁舉辦「癸卯年大道南天興農富民陰陽兩利大聖會」祈福活動，邀集在地企業與18家宮廟共同為農業與民眾祈福，祈求神明庇佑風調雨順、豐衣足食、陰陽兩利。

「癸卯年大道南天興農富民陰陽兩利大聖會」10日上午9點舉行開香儀式，由霧峰區長白峨嵋、台中市政府警察局霧峰分局長陳祥麟擔任總主祭官，多位警政與行政機關主管、宮廟主委以及農會與企業人士等齊聚，共同為農業與民眾祈福；包括前立委顏寬恒、台中市議員李天生也到場。

霧峰區農會指出，有感於近年天災地變、農產失衡、農作病害、人畜疫疾等災害頻傳，今年第3度舉辦祈福典禮，希望藉由宗教安定心靈，並透過點燈、普渡及超拔等虔誠的祈福儀軌祈福。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，宗教、農業與民眾的生活息息相關，密不可分。農業的發展是民生的根本，民眾安定的生活有賴平順穩定的農業為基礎，民眾每日柴米油鹽為生活努力，祈求神靈庇佑能夠豐衣足食、平安健康、生活安定。

黃景建指出，今年初雨水不足，對農作有所影響，農田灌溉問題令農民擔憂，所幸近兩次颱風靠近在果樹產期、水稻在插秧階段沒有造成很大的衝擊，更對水源帶來挹注。接下來農曆7月將至，希望可以普施眾生，祝福地方平安、祥和，祈求眾神幫大家消災解厄。

今年活動特別規畫千人點燈祈福，黃景建說明，千人祈福點燈活動希望兩岸和平、國泰民安，士農工商都可以透過努力工作，得到更好的生活；世界大道聯盟中華總會總會長蔡文德也表示，千人點燈儀式期冀百工百業蓬勃發展，也為大眾帶來和平共好的社會環境。