以《高校十八禁》中「凱西」一角走紅全球的美國女演員席德妮史威尼，近年來星路大開，才25歲的她已經2度提名艾美獎最佳女配角。之前她在與《捍衛戰士》演員葛倫鮑威爾同拍愛情喜劇《反正不是你》（暫譯）時還被爆讓對方女友氣噗噗，差點害人家感情出問題。魅力超大的席德妮近日證實，她將會加盟超級英雄電影《蜘蛛夫人》，跟《格雷的五十道陰影》女主角達珂塔同框。

席德妮在接受外媒專訪時，雖然證實了該消息，但她對於拍攝細節仍然守口如瓶，只有說：「不會讓大家失望」、「絕對會超乎大家想像」。但她也透露了在得知消息當下的反應：馬上買下所有跟《蜘蛛夫人》有關的漫畫。看得出來她又驚又喜。而《蜘蛛夫人》也將成為索尼影業下繼《蜘蛛人》、《猛毒》、《魔比斯》、《獵人克萊文》之後，再一新超級英雄。

席德妮先前與《捍衛戰士》演員葛倫鮑威爾同拍愛情喜劇《反正不是你》（暫譯）被爆傳出愛的火花，2人無論是幕後照片、劇照都看起來超熱戀，雖說2人都名花有主，但葛倫的女朋友還剛好在這時候跟他分手，讓大眾更霧裡看花。不過根據席德妮的說法：「2個不過是處得很來的好朋友，一切都是觀眾自己的『腦補』。」