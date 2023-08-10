錢帥君前男友郭哲敏涉地下匯兌200億 今午押解返台歸案

名模錢帥君男友郭哲敏日前於泰國落網，10日下午被押解返新北地檢署歸案。（警方提供）

睿世公司負責人郭哲敏2018年經營人民幣、港幣、台幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金2百億元，涉嫌違反銀行法罪責，而他去年10月潛逃出境，郭哲敏持柬埔寨護照入境泰國後，上月底在泰國落網，今（10）日下午15時45分押解返台，並直接解送新北地檢署歸案。

去年10月，郭哲敏於檢方搜索前，搭機潛逃出境，新北地檢署去年11月11日以違反銀行法、洗錢防制法、妨害自由及詐欺等罪嫌發布通緝，並註銷郭男護照。而他經營的88會館與檢警有不當往來部分，由新北檢、北檢調查中。

新北地檢署指出，郭男持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分，去年10月26日入境新加坡，持柬埔寨護照陸續在柬埔寨、泰國、馬來西亞等國逃亡流竄，今年7月上旬自東京搭機入境曼谷，泰國移民局7月27日在曼谷逮捕郭。

88會館之亂引發譁然，當初由友郭哲敏成立，專門招待各界人士之用，高階警官經常出入在警界早已不是祕密，近傳出各黨派人士也曾是座上賓，或是借用該處招待其他客人。