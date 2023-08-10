物聯網時代來臨，但從遠端連線提供服務時，會有資安疑慮，經濟部標準檢驗局今指出，3年來陸續將智慧杆、充電樁等4項最新物聯網設備的自願性產品驗證（VPC），多納入資安驗證。由於採購商驗收多會將VPC列為驗收必看項目，因此也可確保產品不外洩使用者隱私。

標檢局指出，從2021年起至2023年，陸續公告「智慧杆」、「再生能源系統變流器」、「電動車充電設備(充電樁)」及「電梯控制系統設備」等4項物聯網設備的VPC，納入資訊安全驗證，確保物聯網設備資訊安全。

所謂資安驗證防護能力，包含實體、系統、韌體更新、通訊、身分鑑別與授權機制的安全等。標檢局官員說，設備要拿VPC，資安項目檢查就會進行弱點掃描，確保設備沒有被安裝木馬程式，另外軟體設定有沒有被開設不允許的通道後門等，以及授權機制如密碼設定等有無完善等，都通過才能驗證。

標檢局說，因這4項都具有遠端通訊功能，像是智慧杆、充電樁、再生能源變流器都是越來越多的互聯網產品，所以VPC列入資安項目。至於電梯控制系統，因為現在開始流行智慧電梯，會自動回傳耗材使用狀況，以及故障通報等，所以也有數據隱私要維護。

這四項拿到VPC驗證，雖屬廠商自願制，可是未來採購商驗收時基本都會列入官方證書當標準，也等於成為出廠必備的資安標準。