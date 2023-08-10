台中市長盧秀燕召集8位女縣市首長成立女性縣市長聯盟，原訂在7月26日舉辦論壇，因杜蘇芮颱風影響延到明天在台中帝國製糖廠舉行，恰好國民黨總統參選人侯友宜今明兩天都在台中，外界關心燕子跟漢子是否會再合體？市府則表示，侯市長不是女性無法參加，明天盧市長則以女性縣市聯盟交流為主。

台中市政府指出，市長盧秀燕2019年就邀請彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等6位女性首長，共同簽署落實性別平等七大宣言，帶動企業一起為女性、孩童及性別平等議題發聲，今年盧秀燕持續力邀所有女性首長執政縣市加入，當中獲新竹市、南投縣積極回應，成功擴大串聯9縣市，明天論壇7位女首長親自出席，花蓮縣及彰化縣則將派代表參加。

因侯友宜這兩天在台中有不少行程，外界好奇明天是否也會出席女性縣市長聯盟，市府表示，侯市長不是女性，因此無法加入女性縣市長聯盟，而盧市長因確診剛恢復，公開行程會慢慢恢復，明天以女性縣市聯盟交流為主。

台中市政府表示，9縣市會共同倡議SDGs性別平等，鼓勵社會上的每一位成員關心此議題。盧秀燕身為六都唯一女性首長，十分看重婦女在各個領域的參與，2021年率領市府團隊公開地方自願檢視報告（VLR），將SDGs的「性別平等」目標落實在政策面。

台中市政府說明，除了守護性別平權外，縣市首長也聯手推薦各地著名景點，透過跨縣市的攜手合作，不僅整合各地資源、打造更多元化的旅遊體驗，更為疫後觀光產業復甦注入新的動力。