在野連日質疑前瞻基礎建設預算分配「大小眼」，國發會10日秀圖表證明，前瞻基礎建設計畫實際補助地方的人均獲配，宜花東地區、屏東及補助都相當多，國發會主委龔明鑫也指出，觀察人均獲配超過2萬以上的9個縣市中，有6個縣市是國民黨執政，強調補助絕無藍綠之分。

國發會國土區域離島發展處長彭紹博說，前瞻基礎建設計畫精神是縮短城鄉差距，會加強補足財政困難及基礎建設比較不足的縣市，前瞻基礎建設計畫實際補助地方達2757億，若觀察人均獲配，可看出離島連江、金門、澎湖或屏東、台東、花蓮、宜蘭都獲得許多補助，資源較不足的農業縣市如嘉義縣也不少。

彭紹博表示，若把前瞻計畫中中央自辦1119億的部分納入來看，此部分經費撥補是考量部分縣市需求較大，但受限統籌分配款或一般性補助款資源較少，因此會透過前瞻經費補足，如離島、花東、屏東、南投等，人均獲配經費都不低。

「財力越弱的，獲得補助越高」龔明鑫強調，前瞻計畫含括8大面向，做了非常多事情，預算用途絕無藍綠之分，前瞻預算前三期共支出5600多億，其中2757億是地方政府申請、中央補助。

龔明鑫說，由於各縣市有級距劃分，若財務健全，補助比例就會較小，如台北市統籌分配款7年拿4000多億，公共建設補助額度就相對少，而較為窮苦的縣市如苗栗，就會補助到9成以上，若地方積極提出計畫，中央也認為是好的建設，就可能補助高達80％以上，但地方政府也要提出一部分配合款，共同實現。

龔明鑫說明，有1700多億是全國性的建設，例如數位建設，就不會分配到各縣市去，有些建設是中央政府主辦，但放在地方政府境內就會算進來，目前實際分配到各縣市的包括2757億，還有中央自辦但可以分配到各縣市去的約1119億，總和3876億，放在偏鄉、離島又更明顯。

他強調，獲配額度超過2萬以上的總共有9個縣市，其中6個都是國民黨執政縣市，因此絕對沒有什麼藍綠之分，只要有需要，有意願要幫忙，中央跟地方政府就可以共同合作把基礎建設做起來。

龔明鑫舉例，前瞻建設是用8年的錢，在做未來可用3、40年甚至更長的建設，屬於一種投資，舉例來說，若有民眾買房頭期款支付300萬，其餘700萬要貸款，不能視爲債留20年，而是投資一個房子，獲得更大的效益。