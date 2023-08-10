戴愛玲（左）日前上料理節目宣傳新專輯《巴古慕》。（后花園娛樂提供）

戴愛玲日前參加鮮肉網紅洪仕晟（Robert）的料理節目宣傳新專輯《巴古慕》，自招不會做菜的她，只能從旁協助對方煮泡麵，嬌嗔鼓勵對方怎麼煮都好吃，講完不害臊自誇：「講話這麼甜又漂亮還交不到男朋友，真是莫名其妙！」被問未來男友若只會煮泡麵？她自信男生會為了愛她而去學烹飪，語畢自己又失聲噴笑：「會不會這句話講出去就更沒人要。」

戴愛玲成為25歲健身網紅Robert和半百美魔女林家岑（Amanda）主持的YT節目《阿姨我，不想努力了》的第一位嘉賓；提到廚藝，戴愛玲坦言只拿手泡麵和水餃，所以全程只幫Robert切小黃瓜和蔥，但她依然目光銳利馬上糾正Robert調味包加錯，差點把湯麵煮成乾麵。她坦言喜歡會料理的男人，因為「我喜歡吃美食、很愛做家事，但我就是不喜歡下廚」，萬一遇到男生只會煮泡麵呢？戴愛玲十分正面地喊話：「他會因為愛我而去學。」講完自己立刻笑出來：「會不會這句話講出去就更沒人要！」

出道21年、出過11張專輯的戴愛玲，邊做菜邊分享新專輯名叫《巴古慕》，這3個字是她排灣族部落家族的姓。她想藉此重新出發，於是自稱新人戴愛玲，「以前唱了很多情歌、飆了很多高音，現在像新的開始，我想找回剛開始唱歌的初衷，回到最原本的自己」；她透露出道許久，但最常聽到外界對她的形容是「鐵肺愛玲好會唱歌、好會飆高音」，但對於她這個人以及成長歷程、個性都不甚了解；希望新專輯能讓大家從音樂和歌詞文字去了解感受真實的戴愛玲。

果然她在節目立刻展現自己搞笑又知性的一面，明明只是幫忙煮泡麵，她隨口講出一段金句：「人生就像擺盤一樣，你要怎麼擺？什麼顏色？什麼味道？自己擺！」Robert聽完愣住，反問這是歌詞嗎？戴愛玲解釋，她在社群平台發動態PO文常講到人生感想，都會被歌迷稱讚是金句，還被收集整理成「公主悄悄話」，連一旁阿姨都稱讚她好會。