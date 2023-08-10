陸空軍秀轟-6K模擬轟炸美關島空軍基地

美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）高層9日在太空與飛彈防務研討會（Space and Missile Defense Symposium）中說，打算明年12月在關島首測防空與飛彈防禦架構。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，由於提名署長柯林斯（Heath Collins）還在等聯邦參議院認可，身為代理署長的威廉姆斯（Doug Williams）說，這次測試將涵蓋部署關島的海軍「神盾」（Aegis）武器系統，還有IIA批次（Block IIA）「標準3型」（SM-3）攔截飛彈。

先前美國飛彈防禦署說，第一波用以防禦關島複雜飛彈威脅的包括雷達、發射器、攔截器，以及明年將在島上部署的指揮控制系統。該署在2024會計年度預算要求案中，促請提撥超過8億美元（近244億台幣），以發展並著手建構能防禦彈道飛彈、巡弋飛彈和高超音速飛彈等各式威脅的系統。而將近半數經費將用來繼續設計並開發相關架構，另外3850萬美元（近12億台幣）將用來升級指揮控制、戰鬥管理和通訊計畫，以支援關島的防務。

First flight test for Guam missile defense planned for end of 2024https://t.co/EXC2AV3BBo pic.twitter.com/p5wHdzimMb — Defense News (@defense_news) August 9, 2023

另一方面，飛彈防禦署除了投資相關架構外，還和陸軍及海軍合作，而海軍將提供「神盾」武器系統的技術和火力。至於陸軍2024會計年度額外要求了6.38億美元（近195億台幣）預算，以添購部署關島的3套低空層防空與飛彈防禦感應器（Lower Tier Air and Missile Defense Sensor， LTAMDS）和「愛國者」（Patriot）防空系統，還有中程能力發射器等裝備。