新北市日前發生等公車女大生遭17樓墜落的冷氣砸死，國民黨台北市議員柳采葳擔憂，私設吊掛機相關法規處於灰色地帶，無法可管置民眾安全於不顧。建管物回應，民眾設置仍應符合社區規約，若違反規約經管委會通報建管處，將罰4至20萬，且目前已有外牆定期檢查申報制度，後續將研議納入外牆附掛物。

柳采葳接獲民眾投訴，位於士林區的老舊公寓外，4樓住戶為取代爬樓梯搬運重物，私設俗稱小金剛的吊掛機升降物品，陳情人擔憂，稍微風大或吊掛物沒有固定好，導致吊掛機或吊掛物品鬆脫，恐壓傷民眾。

她發現，根據台北市建管處針對外牆懸掛的吊掛機，目前並無相關申請規範，類似俗稱小金剛的吊掛器具，也無需向任何主管機關申請，因此也無法規範，導致無法可管，置民眾安全於不顧。市面上一台家用小金剛花費數千元到1萬元就可購買，比起安裝電梯成本減少許多。

柳采葳呼籲，市府應該全面清查類似牆面吊掛器具，並且列管相關設施，確保民眾安全，不讓冷氣機砸死人事件再次發生。

建管處專委鄭大川說明，雖然外牆附掛物目前在建築法規上尚無相關規範，但民眾設置仍應符合社區規約的規定，若違反規約，社區必須要求住戶改善，若住戶不配合，經管委會通報建管處，將罰款4至20萬。建管處也將主動函管委會及相關物管協會，宣導社區自主管理及定期檢修維護工作，並建議納入社區規約。

他說，北市目前己有外牆定期檢查申報制度，後續建管處將邀集相關公會、專家學者研議，將外牆申報項目納入外牆附掛物一併辦理檢查申報。若納入後未依規定申報，將處1至5萬。