華孚112年第2季每股稅後盈餘為1.17元，上一季為1.04元，去年同期為0.09元。

華孚112年上半年度合併營收為新台幣27.73億元，較去年同期的18.48億元成長50.07%；112年上半年度稅後淨利為新台幣4.24億元，較去年同期的1.06億元擴增3.02倍；112年上半年度每股稅後盈餘為2.21元，去年同期為0.61元。

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