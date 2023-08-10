華孚(6235)公布112年上半年度合併財務報告。112年第2季合併營收為新台幣14.35億元，較上一季的13.38億元成長7.22%；相較於去年同期的9.21億元成長55.83%。112年第2季稅後淨利為新台幣2.24億元，較上一季的2億元增加12.08%；相較於去年同期的1534萬元擴增13.62倍。