TrendForce指出，今年三星(Samsung)除了正式推出89吋4K大型顯示器外，後續也將以Micro LED大型化無縫拼接的優勢，推出101吋與114吋產品。韓系品牌LG電子(LGE)，其136吋4K產品選擇尺寸更大的22.3吋背板，加上尺寸更小、成本更經濟的16x27μm晶片，預估2023年底前邁入量產。除了品牌間的競爭外，面板龍頭京東方(BOE)也著手規畫類似產品，今年第二季已成功推出P0.9主動驅動顯示屏外，更計畫於第四季推出P0.51主動驅動顯示屏，並將於2024年推出一站式解決方案(Turnkey Solution)，對有意投入Micro LED的品牌而言，不僅讓產品取得的途徑更加多元化，也有助於整體產業的加速發展。

穿戴式裝置是今年Micro LED應用的主要亮點，積極從LCD事業中尋求轉型的AUO友達(2409)，量產全球第一款1.39吋Micro LED手錶面板，除了首先提供給歐系精品錶大廠Tag Heuer外，其他如專業運動穿戴裝置大廠與日系手錶品牌等，均是後續有機會導入Micro LED穿戴式裝置的廠商。而Apple Watch雖然因為生產鏈重新規畫的原因，2.12吋產品的推出時間從2025年延後至2026年，但量產Micro LED的相關作業已經啟動，未來也有機會導入旗下包括頭戴式裝置、手機、車用市場應用領域。

車用顯示方面，由於近年來蓬勃發展，賦予Micro LED這類創新顯示器的成長空間。因為汽車產業驗證時間長，車用Micro LED顯示器實際量產的時間要等到2026年以後。然而，TrendForce認為，對信賴性與亮度有高度需求的儀表顯示、科技感十足的抬頭顯示器(Head-up Display，HUD)、以及與自駕技術有諸多想像連結的透明顯示器，皆是Micro LED顯示具體切入車用領域的優先途徑。歐美日系汽車品牌，是目前對於Micro LED評估相對積極的廠商。

AR頭戴裝置方面，Micro LED與LCOS、Micro OLED與LBS(Laser Beam Scanning)等諸多技術同場競爭，其中Micro LED因為在亮度、能耗、像數密度(Pixel per Inch，PPI)、與光機尺寸等規格上擁有優於平均水準的均衡表現，包括產業界龍頭Meta、Google，以及MIT(麻省理工學院)等，都持續評估並協助研發Micro LED在微投影顯示市場的發展性。