這項所謂的「巴菲特指標」是拿威爾夏5000指數（Wilshire 5000 Index）去除以美國全年GDP所得到的結果。

威爾夏5000指數於1974年啟用，是美股歷史最久的「全市場」指數。

根據GuruFocus的數據，該巴菲特指標目前來到約170.2%，與2022年9月觸及的低點相比已大幅升高22%。自今年6月21日正式進入夏季起，該指標就持續走高。

GuruFocus表示，根據「巴菲特指標」，美股已經被嚴重高估，以這個比率（目前為170.2%）來看，包括股利在內，這個估值水準一年的報酬率為1%。

儘管近來由於惠譽調降美國3A頂級信評以及中國經濟數據不佳，導致美股在8月初陷入震盪，但受惠於美國經濟與就業展現韌性、企業獲利穩健、通膨持續降溫、聯準會升息可能即將進入尾盤，以及AI狂熱帶動科技和晶片股大漲等因素，今年以來標普500指數仍然上漲了近17%，那斯達克指數更飆漲了31%。

Truist共同投資長Keith Lerner在最近出具的研究報告指出，美股估值已經達到過去幾十年來數一數二高的水準。考量估值已經過高，他目前對美股採取「中性」（Neutral）立場。

其他華爾街大咖分析師也抱持偏空的看法，這開始給市場帶來壓力。

摩根大通首席策略師Marko Kolanovic周三出具報告指出，由於已開發國家央行不太可能放寬量化緊縮（QT）政策，以及基於我們對宏觀經濟放緩的基本預測情境，目前看起來股市估值已經過高。他建議股市投資人此刻宜減碼操作。