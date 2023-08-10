高通表示，透過使用5G獨立組網(SA)配置進行的裝置測試，此速度是藉由利用總共300MHz的頻譜、在一個下行傳輸連結中使用四倍載波聚合(CA)、4個分時雙工(TDD)通道，以及1024正交調幅(QAM)達成的。聚合4個分時雙工(TDD)通道使電信營運商能夠結合其多樣化頻譜資產，以實現更高的數據傳輸速率。此外，與256正交調幅(QAM)相比，1024正交調幅(QAM)藉由在每次傳輸中納入更多數據以提升頻譜效率，最終實現增加的數據傳輸量與提升的頻譜效率。

述兩項Snapdragon X75功能以及數據機射頻系統的其他十項全球首創，可帶來更好的使用者體驗、更快的下載速度、增加的網路容量和提升的頻譜效率。它們讓面向未來的裝置能夠為更多使用者，支援更多對傳輸量要求較高的應用程式，如影片串流和下載、線上遊戲等，並運行得比以往更順暢。

高通技術公司產品管理副總裁Sunil Patil表示，Snapdragon X75 5G數據機射頻系統是高通迄今為止所創造的最智慧的無線數據機，且專為未來所設計，具有5G Advanced ready架構，主要是欲協助電信營運商定義全球下一代網路。

高通Snapdragon X75現已向客戶送樣，商用裝置預計將於2023年下半年推出。