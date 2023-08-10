楊姓男子等4人2022年加入詐騙集團，以行政、博弈工作誘拐國人到柬埔寨波哥山園區詐騙，不料卻強逼求職者詐騙，動輒毆打、電擊，共有17人受害。桃園地院10日宣判，楊男依15個詐術使人出國罪等罪判處12年，其餘何男、蔡男、詹女10至8年。

桃園地院審理，楊男、何男、蔡男、詹女2022年6月陸續加入大陸籍男子「古哥」發起的「萬源娛樂」集團，該集團以柬埔寨波哥山園區為據點，從事詐欺及人口販運。

該集團分工精細，楊男是後勤人員，負責管理電腦、手機、網卡，成員違反規定時，由他執行毆打、電擊懲罰。何男任「阿源組」小組長，負責管理、監看組員是否求救、洩密，以及指導組員誘拐民眾到柬埔寨。蔡男則是在台灣的司機頭，詹男負責偽造疫苗接種小黃卡。

楊男等人以從事行政人事、博奕行政，薪水高、獎金另計等內容，誘拐民眾到波哥山園區。待求職者抵達後，隨即沒收護照，規定不得出園區外，也不定時監看手機，求職者還要預支300元美金的生活、住宿費，在內的費用也須從薪水扣除，有可能無法獲取薪資，業績如沒達標，除扣薪，還動輒被毆打、電擊，或關小黑屋，甚至轉賣其他園區。有數人經清有賠付高額贖金，或者警方救援才返回台灣。其中共有17人受騙，所幸2人未順利出境。

楊男等4人被逮後，楊男、何男坦承犯案，蔡男、詹女僅承認偽造小黃卡，並辯稱以為其他成員是在柬埔寨從事博弈。但檢、警查看眾人群組對話內容，認為楊、何的確知情。

法院認為，楊男等4人正值青壯，惟不思以正道取財，竟為獲取私利，而參與犯罪集團，並以詐術方式詐騙被害人出國，甚至為利被害人出境，偽造小黃卡電磁紀錄，並以強暴、脅迫、拘禁、監控等方式，使被害人從事與勞力顯不相當工作，所為亦對社會治安造成相當程度之危害，惡性非輕。

楊男依15個詐術使人出國罪等罪判處有期徒刑12年，何男15個詐術使人出國罪等罪判處10年，蔡男13個詐術使人出國罪等罪8年，詹女13個詐術使人出國罪等罪8年。可上訴。